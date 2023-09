Bus, studenti collegati alla stazione Nuove fermate previste a Raibano

Scattano le modifiche sul percorso di due linee di Start Romagna, 58 e 125. Annunciate anche nuove fermate. Dal 15 settembre, quando entrerà in vigore l’orario invernale, nella zona di Raibano il percorso della linea 58 sarà modificato anche in virtù di alcuni lavori eseguiti nell’area, pertanto i bus circoleranno nella zona artigianale, percorrendo i viali Colombarina, Montefeltro, San Leo e viceversa. In queste ultime due strade sono state previste anche due fermate. Determinante, come dice Simone Imola, già assessore con delega alla Mobilità nella giunta Angelini, è stata la spinta degli abitanti. "Durante il nostro mandato abbiamo lavorato sulla modifica al trasporto pubblico locale, ascoltando la richiesta dei cittadini di Raibano _ sottolinea_. Nel dettaglio il bus entrerà nella zona artigianale, implementando finalmente il servizio, in questo modo reso più capillare. Così le nuove fermate in viale Montefeltro e in viale San Leo, in prossimità dell’accesso pedonale con la confinante zona residenziale, serviranno a garantire un accesso più comodo al trasporto pubblico sia ai residenti, sia ai lavoratori".

Grazie a una strada tracciata dal Comune saranno agevolati anche gli studenti. Non è tutto. Visto l’esito positivo dell’esperimento svolto nel periodo estivo, la linea 125 che percorreva dritta la litoranea fino Cattolica, passando per piazzale Curiel, senza alcuna deviazione, da ora in poi allaccerà la stazione ferroviaria per garantire agli utenti l’interscambio con i treni e con il Metromare. In sintesi, nel procedere da sud il bus volterà in viale Giovanni da Verazzano, imboccherà viale XIX Ottobre e, fermatosi alla stazione, procederà lungo i viali dei Mille e Parini per poi arrivare al Curiel.

Nives Concolino