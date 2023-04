Bus turistici: il Comune fa retromarcia

Niente bus turistici in sosta alle porte della città, con turisti portati sul lungomare tramite navette: l’amministrazione comunale fa retromarcia sull’iniziale proposta di non permettere la fermata ai bus sul lungomare. Questo è emerso dalla riunione di ieri mattina tra operatori del lungomare ed amministrazione comunale. "Siamo molto soddisfatti di questa decisione dell’amministrazione comunale che ha rivisto la sua posizione iniziale – commenta il presidente dell’associazione albergatori Massimo Cavalieri – Per costruire un trasporto con navette per tutta la zona a mare sarebbero serviti più mesi di coordinamento ed organizzazione. Crediamo opportuno che si preveda la fermata dei bus sul lungomare nelle tre aree di sosta previste dal progetto, regolando naturalmente i tempi di carico e scarico. Ma urgono comunque una segnaletica stradale più dettagliata ed alcuni accorgimenti come pure un minor tempo per la sosta delle auto dei turisti. Ci sono appena tre aree, dette kiss and ride, per bus ed auto: dunque per un turista in auto si dovranno prevedere meno di 15 minuti, specie nei week-end quando vi saranno molti arrivi anche di bus".

L’amministrazione comunale ha confermato la presenza del presidio dei vigili urbani in una parte del pop-up realizzato proprio sulla passeggiata: "Ma ci auguriamo anche che i vigili si dedichino anche ad un’opera di informazione e sensibilizzazione – continua Cavalieri – considerando che il lungomare nuovo sarà una novità anche per i nostri turisti e dunque dobbiamo capire anche il disorientamento della nostra clientela. Auspichiamo, dunque, un atteggiamento anche di accoglienza turistica, poi naturalmente chi non rispetta il codice della strada andrà multato". Durante l’incontro di ieri mattina si è discusso anche dell’isola pedonale serale: "Temiamo il traffico dopo la mezzanotte ed alcuni rumori, meglio prevedere l’isola pedonale fino alle 6 del mattino" hanno ribadito alcuni albergatori. L’amministrazione comunale ha confermato che l’isola pedonale serale sarà solo fino alla mezzanotte. Il nuovo lungomare, dunque, desta preoccupazioni in ambito di traffico e ordine pubblico. Ma la retromarcia in ambito di bus pare aver portato più serenità in zona mare. Ora si attende la fine dei lavori con la nuova passeggiata sopraelevata che in direzione porto completerà l’asse pedonale di tutto il nuovo lungomare Rasi-Spinelli, al centro dell’attenzione anche dei primi turisti in arrivo nei ponti primaverili nelle strutture ricettive cattolichine.

Luca Pizzagalli