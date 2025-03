Buscè al contrattacco: "C’è troppa negatività"

"Ci sarebbe andato stretto anche un pareggio e invece è arrivata una sconfitta". Lo dice subito e con un pizzico di amarezza Antonio Buscè. L’allenatore del Rimini a caldo, subito dopo la sconfitta con il Gubbio, entra anche nelle pieghe di una situazione, quella dei risultati scarsi in casa, che a suo avviso ha delle motivazioni ben precise. "Abbiamo un trend molto negativo in casa dove avvertiamo una negatività enorme – il riferimento di Buscè è chiaramente al pubblico sugli spalti – Cinquegrano ci può stare che sbagli un controllo pronti via. Ho sentito frasi troppo grosse contro di lui e non va bene. C’è tanta negatività e spesso i giocatori vanno incontro a una pesantezza mentale, non si sentono trascinati. Un passaggio indietro ci sta, due passaggi indietro ci stanno, non ci piace giocare con rinvii alla viva il parroco. Se vado a rivedere la partita c’è un grande rammarico, anche perché anche nel secondo tempo siamo andati sugli esterni, dentro, non so quanti angoli abbiamo battuto. Non è un caso che questo ci succede in casa". Ma c’è anche altro. "C’è il fatto che hai giocato contro una squadra importante, che è stata costruita per fare un altro tipo di campionato, ha fatto un tiro e ha fatto un gol. Bravi loro, meno bravi noi perché siamo stati frenetici e meno bravi a non sfruttare le occasioni".