Bussando ai porti si conoscono meglio le città

I porti di mare sono quei luoghi

capaci di raccogliere storie e generarne di nuove. Proprio agli approdi adriatici di Romagna e Marche, è dedicato il libro “Bussando ai porti” del pesarese Roberto Petrucci, sostenuto dalla Lega navale di Rimini e presentato venerdì scorso a Rimini alle 17 nella Sala del Giudizio del Museo della città. L’autore, in questo volume, raccoglie undici articoli usciti sulla rivista della Lega navale, partendo dalle Marche e risalendo fino a Ravenna. L’incontro è stato condotto da Andrea De Crescentini, ormai da anni responsabile Comunicazione e Relazioni esterne di RivieraBanca, alla presenza del presidente della Lega Navale sezione di Rimini, Andrea Colonna, del presidente dell’istituto di credito, Fausto Caldari, dell’autore Roberto Petrucci e a Massimo Bini, docente ed esperto divulgatore di Geografia letteraria, che ha letteralmente catturato la platea con i suoi leggendari racconti.

"Questo non è un libro per addetti alla navigazione – afferma Petrucci - ma per naviganti, curiosi di entrare nelle città marinare dal loro ingresso principale, per scoprire curiosità e dettagli che caratterizzano l’identità frutto di secoli e di genti. Il pezzo che parla di Rimini è scaturito parlando con i pescatori e i marinai al “Bar Paradiso” di San Giuliano Mare che mi hanno raccontato molto di Rimini, una città che avevo sempre temuto, ma che poi ho imparato a scoprire, conoscere ed apprezzare. Rimini unisce da sempre antico e nuovo, la vita marinara e il turismo, il faro, la ruota panoramica. È una città condannata a cambiare continuamente, come dimostrano le opere degli ultimi anni, come il sistema fognario che diventa un belvedere. Oltre le file ordinate degli ombrelloni c’è una realtà molto più complessa".

"La nostra può essere definita con orgoglio, una vera banca del territorio – afferma il presidente Fausto Caldari - che, accanto alla tradizionale attività bancaria, svolge un’operatività di carattere extra-bancario, sostenendo iniziative, atte a promuovere la nostra comunità, in diversi settori: sanitario, sociale e culturale. RivieraBanca è molto attiva in ambito sociale e culturale, poiché convinta, che la cultura ed il sapere rappresentino un pilastro importante dell’economia. Ogni anno cerchiamo di recuperare vecchie storie e memorie del passato, per dare alle stampe, le pubblicazioni che narrano di storie locali o avvenimenti legati a fatti o personaggi del territorio. Ringrazio l’autore per questa iniziativa culturale inedita ed importante che valorizza le nostre località e sono fermamente convinto che questo volume possa contribuire a rendere onore all’autore e possa rappresentare un omaggio prezioso, anche alla comunità riminese".