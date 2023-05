Bustine di zucchero: ecco i collezionisti

Le più datate risalgono agli anni ‘60. Chiara Fuzzi colleziona bustine di zucchero da allora e sarà oggi al parco di don Pippo, in via Santa Cristina 22C a Rimini, con tanti altri collezionisti per l’appuntamento primaverile che per l’occasione si chiamerà: ‘Una cascata di bustine’. Saranno circa sessanta i collezionisti che giungeranno a Rimini da più parti d’Italia ed anche dall’estero. C’è chi ha la bellezza di 100mila bustine raccolte e catalogate nei decenni. Per ognuna la tipologia, la data e il bar. Scorrere i cataloghi è come viaggiare nel tempo in città e attività che a volte non ci sono più. "Ho un paio di album riferiti a bar di Rimini che non ci sono più" racconta Chiara Fuzzi. Oggi, dalle 9 del mattino alle 17, i collezionisti esporranno al Campo di don Pippo e non mancheranno le sorprese. Alcuni arrivano dalla Francia, altri da Svizzera e Ungheria, altri ancora dall’Olanda e per la prima volta si terrà anche la mostra scambio di bustine del Thé.