Butta 100 dosi dalla macchina. Arrestato

La polizia di Stato di Rimini ha rintracciato e arrestato un 25enne albanese, accusato di spaccio. Il giovane, senza fissa dimora ma attualmente domiciliato in un hotel di Rivazzurra, è stato arrestato grazie all’esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla procura di Rimini il 5 luglio 2024.

La vicenda risale al 2 luglio scorso, quando il 25enne, a bordo di una Mercedes Classe A, era stato fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Miramare. La pattuglia aveva notato l’auto che stava per immettersi in via Stoccolma e, dopo un breve inseguimento, era riuscita a bloccare il veicolo in fondo alla strada senza uscita. I militari avevano identificato i due occupanti, il 25enne albanese e un connazionale seduto al suo fianco, ma dal controllo non era emerso nulla di sospetto, tanto che la pattuglia aveva deciso di lasciarli andare.

Poco dopo, mentre i carabinieri ripercorrevano la stessa strada, una passante si è avvicinata e ha riferito di aver visto i due uomini gettare dal finestrino anteriore un marsupio nero prima di essere fermati. I militari hanno recuperato il marsupio nel punto esatto indicato dalla donna e al suo interno hanno trovato 127 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere vendute, per un totale di 100 grammi, insieme a 50 euro in contante.

Dopo aver fatto il ritrovamento, i carabinieri sono tornati sul posto dove avevano fermato la Mercedes, ma dei due uomini non c’era più traccia. Il 25enne è stato rintracciato ancora a Rimini e, dopo essere stato arrestato, è stato portato nel carcere dei Casetti in attesa dell’interrogatorio di convalida che si terrà nella giornata di lunedì. Continuano intanto le ricerche per il suo connazionale, ancora latitante.