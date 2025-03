Buzzi, 4 milioni per i lavori: "Si indaghi sulla bonifica"

Dalle nuove ciclabili ai lavori di manutenzione delle strade, fino al futuro dell’ex fabbrica Buzzi. Sono alcuni dei temi che Filippo Sacchetti ha affrontato ieri mattina nel primo appuntamento di Un caffè con il sindaco. Una trentina i presenti all’incontro, tenutosi al bar Roma e andato avanti per un’ora.

Proprio sulla Buzzi ieri il primo cittadino ha annunciato che la giunta ha approvato il progetto per la rifunzionalizzazione e l’accessibilità dell’area dell’ex fabbrica già entrata nella disponibilità del Comune di Santarcangelo. Si tratta di una zona di 5mila metri quadrati, rispetto ai 122mila dell’intero complesso. Il progetto prevede la riqualificazione di tre fabbricati, di circa 700 metri quadrati, e degli spazi esterni.

Le strutture – che ospitano oggi temporaneamente il patrimonio del Museo etnografico e parte del magazzino del Santarcangelo Festival – potranno essere suddivise in singoli laboratori e atelier con la possibilità di ampliare gli spazi con soppalchi. Nei fabbricati saranno ricavati anche spazi per il turismo, compreso l’infopoint per i visitatori su Santarcangelo e la Valmarecchia, mentre il grande garage potrebbe essere trasformato in un luogo di aggregazione sociale. Le aree esterne saranno sistemate per ospitare attività sportive, manifestazioni e spettacoli.

Il progetto di riqualificazione ammonta a 4,3 milioni e sarà candidato dal Comune al bando di rigenerazione urbana per intercettare fondi da Roma: il finanziamento potrà coprire fino al 90% dell’importo totale. Questo in attesa che Buzzi completi la bonifica della fabbrica. Il Comune, che diventerà proprietario del complesso solo alla fine della bonifica, ha dato la proroga fino a giugno per le operazioni.

"La rigenerazione dell’ex Buzzi – ribadisce Sacchetti – dovrà essere un progetto collettivo e partecipato". Intanto torna in pressing il comitato dei residenti. "Il sindaco ci incontri, come chiediamo da tempo – dice Daniel Fabbri – Noi sappiamo per certo, da ex dipendenti, che ci sono luoghi da bonificare dove sono stati seppelliti nel corso degli anni quintali di rifiuti. Chiediamo di capire cosa si sta davvero facendo per bonificare l’ex fabbrica. Vogliamo vederci chiaro: stiamo valutando di presentare un esposto alla Procura".