Misano (Rimini), 9 agosto 2020 - Un'altra discoteca chiusa per assembramenti. Dopo la Villa delle Rose, che è tornata in pista ieri sera dopo lo stop forzato di 5 giorni imposto dai carabinieri, è il turno del Byblos.

Ancora una volta sono stati i militari a imporre la chiusura, al termine dei controlli effettuati stanotte in borghese nel locale. I carabinieri hanno riscontrato la presenza di pubblico nettamente superiore alla capienza consentita. Inoltre molti ragazzi non indossavano la mascherina. Per questo i carabinieri hanno deciso anche per il Byblos uno stop di 5 giorni, notificato stamattina ai gestori.