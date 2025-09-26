Cabaret, sport e cinema sulle note di Satie

Proseguono le celebrazioni per il bicentenario dell’Istituto Musicale Lettimi – oggi Conservatorio Maderna-Lettimi – all’interno della cornice della Sagra Musicale Malatestiana. Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Teatro degli Atti ospiterà "Satie à la carte. Cabaret, Sports e Cinema", un appuntamento che coniuga musica dal vivo, immagini e installazioni sonore in un percorso dedicato a Erik Satie, uno dei compositori più eccentrici e innovativi del Novecento.

L’evento intende restituire al pubblico il volto ironico, poetico e sorprendentemente attuale di Satie, autore capace di anticipare con leggerezza e visione le avanguardie artistiche del suo tempo. Tre i momenti che scandiranno la serata, concepiti come un viaggio tra note, parole e suggestioni visive: Cabaret, Sports e Cinema.

Si comincia con un’immersione nell’atmosfera bohémien dei café-concerts parigini, in cui le chansons più emblematiche del compositore francese prendono vita in un contesto conviviale che richiama i salotti culturali di inizio Novecento. Il pubblico sarà coinvolto in una dimensione informale, tra musica e aperitivo, dove l’arte si intreccia alla quotidianità proprio come accadeva nei luoghi di ritrovo della Parigi di Satie.

Il secondo quadro è dedicato a Sports et divertissements, raccolta di brevi pezzi pianistici accompagnati dalle illustrazioni di Charles Martin, che qui verranno proiettate per ricreare l’originale dialogo tra suono e immagine. A questo si aggiunge una speciale “risposta” contemporanea firmata da Antonio Covello, con i disegni dell’artista Viktoriia Sviatiuk, a testimonianza di come l’ironia frammentata e allusiva di Satie continui a ispirare nuove generazioni di creatori.

La conclusione della serata è affidata al cinema: verrà proiettato "Entr’acte" (1924) di René Clair, capolavoro del cinema d’avanguardia e tra i primi esempi di surrealismo sul grande schermo. La pellicola sarà accompagnata da una rielaborazione elettronica in tempo reale delle musiche di Satie, che renderà l’esperienza sospesa tra passato e presente, tradizione e sperimentazione. Con "Satie à la carte" la Sagra Malatestiana non solo rende omaggio a un compositore di geniale modernità, ma riafferma la propria vocazione a intrecciare linguaggi artistici diversi, offrendo al pubblico esperienze uniche. Una celebrazione che unisce storia e innovazione, capace di raccontare il bicentenario del Lettimi attraverso lo sguardo ironico e visionario di un autore senza tempo.