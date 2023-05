Caccia a nuovi parcheggi Scarpetti e area Fox, si tratta Per il Settebello servono anni

Nuovo parcheggio allo Scarpetti: "Passeranno mesi o anni?". L’impazienza di Stefano Brunori (lista Lisi) la dice lunga sui punti interrogativi lasciati dall’assessore Roberta Frisoni in consiglio comunale. Da tempo il consigliere batte sul ’nervo scoperto’ dei parcheggi e nell’ultima interrogazione è toccato all’area del centro storico. In risposta l’assessore Frisoni ha fatto il punto della situazione, ma non ne sono emerse scadenze o certezze a breve termine.

Partiamo dall’area Fox, a ridosso delle mura, che avrebbe dovuto prendere il via lo scorso anno, poi in febbraio, ed invece ancora nulla si è visto. "A giorni avremo un incontro con Coop, incontro sollecitato dall’amministrazione", assicura l’assessore. Servirà ad avere aggiornamenti sui ritardi che si stanno prolungando sempre più. L’altra area che potrebbe diventare un bacino fondamentale per dotazione di posteggi è quella del Settebello. Ma anche qui i tempi sono tutt’altro che brevi. L’assessore ha precisato che il Comune punta sull’area ed anzi ha già previsto un aumento del numero di posteggi, tuttavia ci sono dei ‘ma’. Punto primo: in questi terreni è prevista la realizzazione della sede temporanea del Mercato coperto, che ospiterà gli operatori durante i lavori di realizzazione della nuova struttura di via Castelfidardo. Poi si passerà alla fase due in cui è prevista una revisione complessiva in considerazione della volontà della giunta di spostare i servizi comunali nell’area con un nuovo edificio. Tradotto, serviranno anni. Capitolo parcheggio Scarpetti. "È in corso la rinegoziazione dell’accordo col gestore, lo stesso del parcheggio Flori, che dovrebbe realizzare il project financing. Si tratta – dice la Frisoni – di trovare il miglior ‘punto di caduta’ dopo la riduzione dei posti inizialmente previsti a seguito dei rilievi fatti da Arpae e visto anche che l’amministrazione non è intenzionata ad impedire la sosta sulle vie intorno. Speriamo di avere aggiornamenti a breve, perché c’è una negoziazione in corso con alcune proposte che ci ha fatto la società". E nulla da fare per l’area ex Enel in via Destra del porto: "La proprietà ha presentato un progetto e sta per partire".

Riassumendo: di novità sui parcheggi, attacca Brunori, non se ne vedono. "Da mesi faccio continue interrogazioni, mi sento rispondere ci sono interlocuzioni, vedremo. Intanto il tempo passa. Non sappiamo se seviranno mesi o anni per avere risposte sullo Scarpetti. Lasciano il teatro Novelli abbandonato a sé stesso, perché non farne un parcheggio? Ma non lo vogliono fare. Infine non dimentichiamoci che dall’estate 2024 scompariranno i posti in piazza Marvelli" per i lavori del nuovo parcheggio interrato, che durerà anni.

Andrea Oliva