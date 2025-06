Caccia agli autori del raid: la Digos scandaglia i social network

Decine e decine di filmati, realizzati con lo smartphone dai residenti affacciati ai balconi delle case, barricati dentro i negozi o da passanti che si sono trovati loro malgrado nel bel mezzo della guerriglia. Video condivisi e ricondivisi sui social network e che potrebbero ora diventare testimonianze fondamentali nelle indagini sui fatti di martedì scorso, avvenuti in via Redi alla vigilia di gara2 tra Rimini e Forlì. Gli agenti della Digos stanno scandagliando i fotogrammi alla ricerca di indizi e prove contro gli autori del violentissimo raid. Sul punto, già nella giornata di mercoledì, era già intervenuto il questore di Rimini, Olimpia Abbate, spiegando che "i tifosi coinvolti negli scontri sono stati tutti identificati e ne stiamo ricostruendo responsabilità individuali e di gruppo". Come ricostruito dagli inquirenti, dal bar "Quattrododici" è partita la chiamata al 112 ma quando la polizia di Stato è arrivata sul posto i tifosi si erano già allontanati per dirigersi al parcheggio di via Fantoni, dove si sono riuniti ad altri della stessa tifoseria, e dove sono stati intercettati dalle forze dell’ordine che li hanno identificati e riportati sul percorso predisposto dalla Questura fino al Flaminio. Il cordone di sicurezza, come per ogni partita, prevedeva l’arrivo dei tifosi ospiti al casello A14 di Rimini Sud, dove c’era la polizia di Stato ad attenderli per scortarli tutti al palazzetto Flaminio. Il gruppo dei facinorosi probabilmente è arrivato autonomamente da vie diverse e si è diretto verso il bar dove c’erano una decina di tifosi riminesi per cui i due gruppi si sono scontrati. A quanto pare nessuno dei tifosi è rimasto ferito in maniera tale da ricorrere alle cure dei sanitari, mentre è stato segnalato il danneggiamento dei finestrini di due auto in sosta.