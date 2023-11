"Caccia ai baby vandali di Verucchio"

Più che scherzetti sono stati atti vandalici. Proteste a Villa Verucchio per i tantissimi, troppi botti per la festa di Halloween. Il colpo più potente l’hanno sparato i vandali che hanno bruciato una panchina del parco delle scuole medie, rovesciato bidoni dell’immondizia, imbrattato giochi e sedute. Tante le proteste per i botti a non finire in piazza Europa, al parco delle scuole medie così come al parco De Andrè e in altre zone. Alcuni residenti hanno attaccato anche l’amministrazione. E la sindaca Stefania Sabba non è rimasta in silenzio: "Troppo facile e ipocrita prendersela con le istituzioni". Per quanto riguarda i botti c’è anche un regolamento, che vale in tutta la Valmarecchia, che vieta e punisce quelli impropri e pericolosi. Inoltre "l’altra sera c’era una pattuglia della polizia locale dedicata a fare controlli del territorio. E abbiamo avuto i carabinieri praticamente in pianta stabile". Tra lampeggianti accesi e intimazioni inascoltate, "chi ha provato a rimproverare i ragazzi armati di petardi è stato preso a maleparole – prosegue la Sabba – Purtroppo il problema è più ampio e non riguarda solo le serate di Halloween. Dobbiamo tutti prenderne consapevolezza e fare qualcosa, ciascuno nel proprio ruolo (istituzioni, scuola, le famiglie)".

Dopo i rimbrotti, le notizie. "L’1 novembre i dipendenti comunali sono intervenuti per ripristinare al meglio i danni e il degrado provocati dai ’festeggiamenti’ (per usare un eufemismo) dell’altra sera. Abbiamo presentato una denuncia per i danni ai beni pubblici e verranno esaminate le immagini delle telecamere" nella speranza di individuare gli autori dei vandalismi (molti erano travestiti e incappucciati). Nessuno sconto ai vandali, affinché "si possano prendere i giusti provvedimenti". La denuncia è stata depositata, sull’utilità delle telecamere la sindaca è cauta: "Non credo possano essere riconosciuti gli autori dei danni, ma sarà comunque utile verificare le modalità con cui hanno agito".

m.c.