Caccia ai fondi europei per lo stadio Calbi

Cattolica sogna in grande con il turismo sportivo e ora da Palazzo Mancini giungono indiscrezioni sul nuovo progetto di ristrutturazione della pista di atletica dello stadio Calbi. L’amministrazione comunale non si sbilancia ufficialmente, ma pare proprio che sia partita la caccia ai fondi europei per arrivare a un finanziamento di circa 500mila euro che favorisca il rifacimento completo della storica pista di atletica dello stadio Calbi. L’impianto, con i suoi campi da calcio sia in erba naturale che sintetici, ospita anche la pista di atletica dove si effettuano gare ed allenamenti, ma oramai proprio la pista necessita di un completo intervento di ristrutturazione. E si tratterebbe di un impianto importante anche per le attività future e i progetti della prestigiosa società cattolichina Atletica ‘75, società che ha raggiunto i 650 iscritti ed è ai vertici da sempre del mondo dell’atletica a livello provinciale e regionale.

Proprio tale società potrebbe promuovere eventi sportivi di portata nazionale e favorire così, in futuro, con una pista completamente rinnovata, manifestazioni da centinaia di sportivi. Inoltre una nuova pista di atletica andrebbe a completare un circuito di impianti sportivi davvero importante: campi da calcio appunto allo stadio Calbi, circolo tennis Queen’s Club, piscina comunale e soprattutto nuovo Palasport in zona ex-Vgs previsto per il 2025. Una serie di infrastrutture che potrebbero garantire a Cattolica pacchetti significativi di eventi e meeting sportivi per destagionalizzare. Si pensi che oltre a tutto questo sono oramai decollate da alcuni anni le manifestazioni di maggio come la Gran Fondo Squali (cicloturismo), Inferno Run (corsa) e Ocean Man (nuoto) con centinaia di partecipanti. Dunque un indotto economico che potrebbe fare la differenza in bassa stagione e permettere a tutto il tessuto alberghiero cattolichino di lavorare a pieno regime in mesi con meno afflusso. Nei prossimi mesi la ricerca di fondi per la pista di atletica proseguirà.

Luca Pizzagalli