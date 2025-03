Caccia ai fondi per l’hub urbano

Hub urbano di Cattolica, pronta la candidatura per il riconoscimento ufficiale da parte della Regione con la speranza di ottenere fondi importanti. "Siamo arrivati alla fase della sottoscrizione dei vari operatori commerciali – spiegano la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – ultimo atto del documento che presenteremo in Regione tra qualche giorno. È un’occasione preziosa messa a disposizione dalla legge regionale 12 del 2023 sugli hub urbani. L’obiettivo finale è quello di intercettare fondi che utilizzeremo per la riqualificazione e il potenziamento del nostro centro commerciale naturale che va da piazza della Repubblica fino a Piazza Primo Maggio, incluse le vie parallele. Una riqualificazione sia sul fronte degli arredi, della manutenzione dell’area, ma anche dal punto di vista dell’offerta di proposte ed eventi". Nello specifico, la candidatura è finalizzata: "all’ottenimento del contributo regionale per lo studio di fattibilità che coinvolge politiche pubbliche e operatori privati sia per l’ottimizzazione degli spazi di occupazione del suolo pubblico alla qualità urbana a favore del tessuto commerciale per mantenere alta la competitività più mesi all’anno".

lu.pi.