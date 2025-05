Caccia ai fondi per ristrutturare la piscina: "Servono 2 milioni"

Prime bracciate verso l’intervento di restyling della piscina di Verucchio. Dopo oltre 40 anni di onorevole servizio la struttura all’aperto (dove si organizzano anche centri estivi), ha necessità di parecchi lavori urgenti. Per questo, alcuni giorni fa, la giunta ha deliberato di presentare il progetto di riqualificazione al bando nazionale Sport e periferie. Le stime parlano di 2 milioni di euro per i lavori: si spera di intercettare un milione e mezzo dal fondo, mentre il resto sarà a carico della casse comunali.

Per avere finalmente un impianto al passo con i tempi, sarà necessario ristrutturare la vasca e gli spogliatoi, e molto probabilmente anche il bar. "L’avevano promesso in campagna elettorale, vogliamo mantenere l’impegno – dice l’assessore all’urbanistica Christian Maffei (nella foto) – Vogliamo trovare al più presto le risorse con cui realizzare la completa ristrutturazione della piscina di Verucchio. E in questo primo anno di amministrazione abbiamo avuto già qualche contatto con alcuni soggetti privati, che ci hanno manifestato l’intenzione di presentare una proposta di project financing per la realizzazione del progetto".

Un ’tuffo’ in piscina è stato fatto anche all’ultimo consiglio comunale, con il consigliere di minoranza Giorgio Beccari a chiedere lumi sulla situazione. E lo stesso Beccari è poi intervenuto sui social invitando le imprese interessate alla ristrutturazione a contattare l’ufficio tecnico, effettuare un sopralluogo e presentare un progetto. Con lavori da iniziare a settembre 2025 e terminare nel 2026. "Ma Beccari non è stato affatto delegato a seguire l’operazione – dice Maffei – Ha aperto un dibattito che è al di fuori di ogni corretto rapporto tra forze politiche". Che i lavori siano finanziati dal bando nazionale o dai privati, una cosa è certa: la piscina va sistemata. m.c.