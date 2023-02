Caccia ai furbetti dei rifiuti Dai Forestali multe per 11mila euro

Giro di vite dei carabinieri del gruppo forestale contro la gestione illecita dei rifiuti, il loro abbandono incontrollato, l’illecito smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche, ma anche contro le violazioni commesse durante la fase di trasporto. Nel mese di gennaio sono stati 111 i controlli disposti dai militari in tutta la provincia, con particolare attenzione alle zone interne del Riminese, specialmente la Valmarecchia. Complessivamente, gli accertamenti disposti dai carabinieri del gruppo forestale hanno coinvolto 50 veicoli e altrettante persone. Tra queste, undici sono state alla fine multate per il mancato rispetto delle norme inerenti la non corretta gestione dei rifiuti. Nei loro confronti sono così scattate sanzioni amministrative per un importo totale di 11mila euro.

Le principali infrazioni sono state riscontrate nei comuni di Rimini, Santarcangelo, Saludecio, Coriano, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Montecopiolo ed hanno riguardato essenzialmente la non corretta bonifica dei siti inquinati, l’abbandono di veicoli fuori uso, il trasporto di rifiuti in assenza del prescritto Fir (Formulario identificativo rifiuti), il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali in assenza delle previste autorizzazioni, nonché l’illecito smaltimento. I controlli dei carabinieri del gruppo forestale proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane, coinvolgendo diversi Comuni della provincia di Rimini. I militari ricordano che il testo unico ambientale prevede pesanti sanzioni amministrative e penali particolarmente severe per condotte che possano mettere a rischio la salvaguardia dell’ambiente e la salute dei cittadini.