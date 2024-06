Caccia ai testimoni. Pirata lo fa schiantare poi fugge: grave 23enne

È stato un maledetto concatenarsi di eventi quello che il 21 maggio scorso, alle 17.45 circa, ha portato un giovane riminese di 23 anni a rischiare la vita a seguito di un tragico incidente che lo ha coinvolto. Secondo le ricostruzioni della polizia locale di Rimini intervenuta sul luogo dell’incidente in via Lea Giaccaglia 5, di fronte alla Motorizzazione, e quanto è stato potuto apprendere dal ragazzo, il 23enne era appena uscito da lavoro (è dipendente per una ditta di via Maria Goya) quando a nenache 200 metri di distanza dall’azienda per cui lavora è stato imboccando la curva che il ragazzo – alla guida di uno scooter Piaggio – si è trovato improvvisamente di fronte a un’automobile che aveva completamente invaso la sua corsia di marcia. Sarebbe stato a questo punto che il 23enne, per evitare lo schianto frontale, avrebbe sterzato bruscamente colpendo violentemente con il motorino un’altra automobile che in quel momento si trovava parcheggiata in sosta vietata a bordo strada in via Giaccaglia. L’urto violentissimo ha disarcionato il giovane che ha impattato a terra perdendo conoscenza.

Il conducente della vettura che però ha provocato lo schianto invadendo la corsia subito dopo aver visto il giovane cadere anziché prestare soccorso è fuggito, lascianosi alle spalle il 23enne in fin di vita. In quell’occasione il ragazzo è stato infatti elitrasportato al Bufalini di Cesena, dove si trova non più in pericolo di vita, ma sottoposto a numerosi interventi chirurgici a seguito dei traumi riportati. A seguito dell’incidente, gli avvocati della famiglia – Marco e Monica Lunedei – hanno presentato una denuncia querela per lesioni gravissime in Procura, avviando così un’indagine per scovare il pirata della strada. Il giorno dell’incidente, invece, era stato già identificato il proprietario dell’auto parcheggiata in doppia fila contro cui si era scontrato poi il 23enne. Gli avvocati Lunedei e la Procura sono ora al lavoro per reperire immagini dell’accaduto e/o dei testimoni oculari del tremendo incidente.