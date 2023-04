Caccia ai vandali che hanno bucato le gomme I ragazzini del paese: "Non siamo stati noi"

A Verucchio è caccia ai vandali delle gomme, che in due nottate hanno fatto fuori i pneumatici di 7 auto e anche di un mezzo del Comune. Alcuni hanno fatto denuncia ai carabinieri, intanto l’indignazione serpeggia in tutto il paese. Sui social più di una persona ha tirato in ballo i ragazzini del paese additandoli come responsabili degli atti vandalici. Ma proprio su Facebook è comparsa una lettera che non solo intende scagionare i ragazzi ma punta il dito sulle accuse senza motivo. "Parlo a nome di tutti noi ragazzi di Verucchio – scrive D., che abita a Villa ma frequenta spesso il capoluogo con gli amici – Non fa piacere a nessuno essere accusato senza motivo. Non posso neanche immaginare come dei ragazzi delle scuole medie possano compiere questi atti mentre giocano al campetto a calcio nei giorni di vacanza". Il giovane fa notare che è impensabile che un gruppetto di ragazzini possa aver pianificazione un raid del genere in tutto il comune, "specie nella sera prima del rientro a scuola. Di sicuro nessuno di noi poteva rimanere fuori fino a quell’ora". Quindi, guai a "giudicare con pregiudizi". La sua lettera non è passato inosservata, suscitando molti commenti.

m.c.