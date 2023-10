Caccia al tesoro e misteriosi castelli

Due giorni da paura tra parchi e castelli. Tante le occasioni per trascorrere un lungo ’Ponte di Ognissanti tra "passeggiate culturali in luoghi misteriosi, cacce al tesoro spaventevoli", feste di Halloween in maschera con animazione nei parchi tematici, laboratori. Ma anche escursioni fra i castelli dell’entroterra e i loro misteri, come nella Rocca di Montebello, dove aleggia la leggenda della piccola Azzurrina o nella Rocca del Sasso di Verucchio, dove i bambini possono vivere esperienze indimenticabili, tra letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro. O alle grotte di Onferno, alla scoperta dei pipistrelli. Martedì i Musei comunali di Rimini organizzano iniziative per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio la "caccia al tesoro più spaventevole di sempre", alla ricerca di luoghi e personaggi mostruosi nel cuore di Rimini da individuare attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri.