Caccia al vandalo: "In pochi giorni ha già danneggiato venti auto"

Vetri infranti a più di 20 macchine parcheggiate in strada. L’incubo di vandali che di notte vanno in giro in città a danneggiare le auto. Sono stati ripetuti, negli ultimi giorni, i raid vandalici hanno preso di mira i veicoli dei residenti di via Mazzini, via Ovidio, via Carducci e dintorni. Una situazione che a Bellaria va avanti dalla settimana scorsa e fin qui ha già visto una ventina di auto danneggiate.

"Il vandalo ripreso dalla telecamera della mia casa è un uomo vestito di nero, con un berretto sulla testa – racconta Mirco Semeraro, che vive in via Mazzini – Le telecamere lo hanno filmato nella notte tra domenica e lunedì, verso le 4.45, intento a illuminare gli abitacoli dei veicoli in sosta per poi romperne i vetri". Una via crucis notturna tra le auto parcheggiate: nella mano destra il telefonino, per fare luce, e nella sinistra un bastone per frantumare i vetri. "Non è un caso isolato, negli ultimi giorni sono stati tanti i colpi registrati in tutta la città – continua Semeraro – Noi residenti crediamo che si tratti di un gruppo organizzato che si aggira di notte, con il solo gusto di danneggiare le auto. Infatti, a parte qualche cd rubato, non è stato portato via altro". L’ultimo risveglio amaro lunedì è toccato ai residenti di via Mazzini, che hanno trovato due veicoli con i vetri infranti. Sabato notte invece era toccato ai residenti di via Carducci e questa volta i mezzi danneggiati erano stati una decina. Mentre venerdì erano state sette le macchina vandalizzate. Ma ci sono stati altri raid vandalici anche nei giorni precedenti. "Non era mai accaduto che più auto in varie zone della città venissero colpite, per di più nel giro di così pochi giorni". Le forze dell’ordine, dopo le denunce arrivate, sono già al lavoro per provare a rintracciare i colpevoli. "Carabinieri e polizia locale hanno cominciato le indagini, per risalire all’identità dell’autore (o degli autori) di questi gesti – assicura il sindaco Filippo Giorgetti – In totale il numero dei veicoli colpiti è arrivato già a una ventina. Si tratta di vandalismi fine a sé stessi, senza furti. Sono stati organizzati anche servizi di polizia in borghese per le strade della città, visto che l’individuo si muove a piedi e in solitaria". Intanto il Comune e i residenti hanno fornito alle forze dell’ordine i video delle delle telecamere pubbliche e private, nella speranza che possano essere di aiuto alle indagini.

Federico Tommasini