Caccia all’assassino. La polizia ritorna in via del Ciclamino per cercare nuovi indizi

Nuovo sopralluogo della squadra mobile di Rimini in via Del Ciclamino. Le indagini sul delitto di Pierina Paganelli, l’ex infermiera di 78 anni massacrata con 29 coltellate il 3 ottobre scorso, non si fermano neppure per le festività. Prosegue a ritmo serrato l’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Paci, da quasi tre mesi al lavoro insieme agli investigatori della polizia per venire a capo del giallo che tiene l’Italia intera con il fiato sospeso. Ieri, dalle 12.30 alle 13.15, i poliziotti sono tornati per l’ennesima volta nel complesso residenziale.

L’attenzione degli agenti si è focalizzata in particolar modo sulle telecamere presenti all’interno della farmacia San Martino, che fino ad oggi hanno già fornito alcuni preziosi elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Sono state compiute una serie di misurazioni per valutare la profondità del campo visivo delle telecamere. Nelle scorse settimane gli inquirenti avevano acquisito i filmati provenienti da due dispositivi, puntati in direzioni differenti. La prima telecamera è quella orientata verso il garage del condominio e la sera del 3 ottobre ha ripreso la Panda rossa di Pierina scendere la rampa della rimessa delle auto intorno alle 22.08, dopo l’incontro di preghiera nella Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Un’altra telecamera è puntata in direzione opposta e intorno alle 22.20, della stessa sera riprende una figura maschile allontanarsi dal complesso residenziale di via Del Ciclamino con qualcosa in mano (forse un sacchetto). Quell’immagine, anche se molto sgranata, potrebbe essere quella dell’assassino che si allontana dal condominio.

Nelle scorse settimane gli inquirenti hanno tentato di ricostruire i movimenti della sagoma misteriosa, facendo ricorso anche a due figuranti: un ragazzo di carnagione chiara e un altro di colore. E’ probabile che i nuovi rilievi svolti nella giornata di ieri possano aiutare gli investigatori a stabilire l’altezza della figura sconosciuta vista allontanarsi dal condominio la sera del 3 ottobre. A distanza di quasi tre mesi dell’omicidio, nessun nome risulterebbe ancora formalmente iscritto nel registro degli indagati. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sono finite in particolar modo quattro persone. Si tratta di Manuela Bianchi, nuora della vittima e sua vicina di casa, il fratello di quest’ultima, Loris Bianchi, e i due dirimpettai dell’ex infermiera uccisa a coltellate, Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva, metalmeccanico senegalese di 33 anni: quest’ultimo aveva intrecciato una relazione extraconiugale con Manuela. Proprio Dassilva è al centro di un giallo nel giallo, quello legato alla sparizione della t-shirt bianca che, come dimostrato dal filmato di una telecamera, indossava la sera del 3 ottobre scorso, quando Pierina è stata uccisa a coltellate. T-shirt che l’uomo non ha mai consegnato alla polizia di Stato, senza riuscire a spiegare dove possa essere finita.

Lorenzo Muccioli