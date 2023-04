Caccia all’uovo nelle strade del Paese in collaborazione con i ragazzi del Centro21

Una ‘caccia all’uovo’ con la collaborazione di Centro21. In Paese oggi è tutto pronto per scatenare i bambini nell’iniziativa organizzata dal comitato Riccione Paese. "Oltre alla divertente caccia al tesoro - scrivono i ragazzi del Centro21 -, nel programma della giornata ci saranno tanti laboratori per bambini di ogni età. Inoltre saremo presenti con banchetti dove venderemo le nostre uova e colombe della campagna di Pasqua. Non perdere l’occasione di trascorrere insieme a figli o nipoti questa fantastica giornata". La ‘caccia all’uovo’ è su iscrizione, e sono già centinaia le adesioni arrivate. Si partirà dalla piazzetta Giacomo Matteotti. Qui alle 16,30 è previsto il ritrovo di bambini e genitori per una caccia che coinvolgerà tutta la famiglia. Nel momento dell’iscrizione verrà consegnato ai bimbi un sacchettino per raccogliere le uova. Infine alle 17,30 è in programma la caccia al tesoro.