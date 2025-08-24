È caccia all’evaso: dalla rapina in centro a Rimini alla fuga dal carcere con le stampelle

Rimini, 24 agosto 2025 – Dalla rapina tra i banchi del mercato ad una fuga avventurosa dal carcere fino alla latitanza con gesso e stampelle. La sua parabola era cominciata a Rimini nel dicembre 2024. Con un’aggressione feroce, in via Castelfidardo, consumata ai danni di una donna sua connazionale, colpita per strapparle il cellulare dalla borsetta. Lei aveva trovato la forza di denunciare, ma nel frattempo il 19enne tunisino Hama Amri era sparito nel nulla. Per mesi di lui si erano perse le tracce, fino al ritorno a Bolzano, dove ad aprile i carabinieri lo avevano rintracciato e arrestato durante un controllo dando esecuzione alla misura disposta dal giudice di Rimini.

In carcere a Bolzano, Amri doveva rimanerci ancora per cinque mesi. Ma domenica scorsa è arrivata la svolta con una fuga rocambolesca che ha fatto scattare immediatamente le ricerche a tappetto. L’evasione è cominciata nel cortile della casa circondariale, lì dove il 19enne ha colto al volo l’occasione che gli si è presentata davanti. Un altro detenuto, un trentenne marocchino, si è arrampicato sui ponteggi e ha scavalcato il muro di cinta, in quel momento privo di sorveglianza. Nessuno si è accorto di nulla. Amri ha aspettato qualche minuto, poi ha deciso di imitarlo. Ma a differenza del compagno di fuga, una volta oltrepassato il muro è caduto rovinosamente, procurandosi una frattura alla gamba destra. Nonostante il dolore, il 19enne tunisino è riuscito a trascinarsi fino alla strada, dove qualcuno ha chiamato un’ambulanza.

Scalzo, a torso nudo, senza documenti né cellulare, è stato portato in pronto soccorso intorno alle 16.30. Ai medici ha fornito false generalità, raccontando di essere caduto dalla bicicletta. È stato medicato, ma quando i sanitari gli hanno prospettato un intervento chirurgico, ha rifiutato le cure ed è uscito dall’ospedale con calma sorprendente: le telecamere lo hanno ripreso poco prima delle 18 mentre fuma una sigaretta davanti al triage, con il gesso e le stampelle.

Dopo 72 ore la Procura ha diffuso una sua foto sgranata, chiedendo ai cittadini di segnalarne, eventualmente, la presenza. Nel frattempo le forze dell’ordine si sono subito messi sulle sue tracce. Il 19enne tunisino al momento sembra però essere svanito nel nulla. La foto del suo volto è stata pubblicata su Facebook dall’associazione Sicurezza e legalità.

Dai social spuntano i video che raccontano di un ragazzo apparentemente come tanti: balletti su TikTok, uscite con gli amici in centro a Bolzano, cene al fast food, selfie con moto e scooter, e la maglia della Juventus indossata con orgoglio.