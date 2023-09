"Caccia vietata lungo il Marecchia Abbiamo chiesto più controlli"

"Ribadiamo che è vietata la caccia lungo il percorso ciclopedonale del Marecchia a Santarcangelo. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni anche noi riguardo l’attività di caccia di domenica scorsa e abbiamo già contattato le forze dell’ordine". Il comune di Santarcangelo oggi interviene alla luce delle ‘denunce’ partite dai residenti clementini, che lamentavano anche l’arrivo di pallini nel proprio giardino di casa, domenica mattina. Secondo i cittadini, "i cacciatori sembravano molto vicini alle zone abitate, anche se l’ordinanza prevede di essere distanti almeno 50 metri dalla pista ciclopedonale lungofiume". "Il nostro invito ai cittadini è segnalare sempre alle forze dell’ordine preposte, e in particolare ai Carabinieri Forestali, eventuali infrazioni delle norme o comportamenti pericolosi da parte dei cacciatori – dichiara l’assessore alle politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti – All’indomani dell’apertura della stagione venatoria, ho contattato il comandante del nucleo carabinieri forestali di Santarcangelo per verificare la presenza di segnalazioni in merito, chiedere maggiori controlli sul rispetto delle norme e soprattutto dell’ordinanza che vieta la caccia lungo il Marecchia. Continueremo a tenerci aggiornati per evitare ogni pericolo e limitare al massimo il disturbo arrecato alla cittadinanza dall’attività venatoria". A controllare il rispetto dell’ordinanza sono i carabinieri del nucleo forestale, gli agenti di polizia provinciale e le guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientali, che in caso di violazioni possono multare i cacciatori e nei casi più gravi procedere con le conseguenze previste dal codice penale.

r. c.