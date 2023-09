Caccia vietata lungo la ciclabile del Marecchia

Arriva il giro di vite contro la caccia lungo le sponde del Marecchia. Torna in vigore l’ordinanza del Comune di Rimini che bandisce le ‘doppiette’ dalle aree che costeggiano il percorso ciclopedonale e naturalistico del fiume. Obiettivo dell’ordinanza, che dal 2018 ad oggi si rinnova ogni anno, è quello di garantire la sicurezza di chi utilizza i percorsi naturalistici e ciclopedonali e di impedire il verificarsi di quegli incidenti registrati in passato, disponendo il divieto di caccia lungo il percorso, per il tratto che interessa il territorio comunale compreso tra la SS 16 e il confine comunale. In particolare, il divieto dell’esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei - fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione - interessa una fascia di larghezza di cinquanta metri a destra e di cinquanta metri a sinistra del percorso storico naturalistico del fiume. Il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato dai carabinieri nucleo forestale, dagli agenti della polizia provinciale, dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste. Rimini non è la sola ad aver firmato l’ordinanza contro la caccia lungo il Marecchia: anche Santarcangelo e Verucchio hanno adottato lo stesso provvedimento.