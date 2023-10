Cade in una buca e chiede danni per 50mila euro

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 3 ottobre 2023 – Una caduta rovinosa. Provocata da quel marciapiede sconnesso, a causa di parecchie mattonelle staccatesi dalla pavimentazione. Nell’incidente, avvenuto nel febbraio 2022 mentre camminava su un marciapiede tra le vie Borsellino e Orsini, la donna si era procurata diversi traumi e soprattutto la frattura di una mano. Assistita dall’avvocato Chiara Boschetti, la signora ha deciso di fare causa al Comune di Santarcangelo, per ottenere il risarcimento per i danni riportati. Risarcimento quantificato in circa 50mila euro. L’udienza si terrà il 31 gennaio 2024.

Prima di procedere per vie legali, la donna aveva tentato di trovare una soluzione bonaria, per evitare di fare causa. Ma in tutti questi mesi sia l’amministrazione, sia la compagnia assicurativa cui si affida il Comune di Santarcangelo, hanno risposto picche. L’avvocato della donna, costretta alle cure in ospedale (la prognosi iniziale era stata di 30 giorni, ma poi i medici le avevano prescritto un periodo più lungo) aveva proposto al Comune di far effettuare una visita medica sulla sua assistita, per valutare il danno. Così come di svolgere un sopralluogo – congiunto – al marciapiede dov’era avvenuto l’incidente. Niente da fare. Solo a quel punto la donna ha deciso di fare causa.

«Una delle cose che ci lasciano più interdetti in questa vicenda – osserva l’avvocato Boschetti – è il fatto che il Comune abbia riparato quel tratto di marciapiede poco tempo dopo l’incidente e a nostra insaputa. Avevamo chiesto di fare il sopralluogo prima del ripristino, ma il Comune ha fatto i lavori senza avvisarci".