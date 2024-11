Cade con lo scooter, bellariese in coma

Torna dal lavoro, cade con lo scooter e finisce in coma. E’ ricoverato in gravissime condizioni, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, un uomo di 67 anni di origine siciliana ma residente da tempo a Bellaria - Igea Marina, coinvolto in un brutto incidente avvenuto l’altro ieri attorno alle 18 all’incirca all’altezza della spiaggia Marina di Levante. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Bellaria. Gli agenti si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, mentre il 67enne è stato trasportato con il codice di massima gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Cesena.

Al momento si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni molto critiche. I medici si sono riservati la prognosi. Stando a quanto emerso, nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente e non si segnalano altri feriti a parte il 67enne. Quest’ultimo, l’altro ieri nel tardo pomeriggio, stava tornando a casa percorrendo, in sella ad uno scooterone 250, via Pertini, angolo viale Pinzon. Dall’esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza dalla zona, sarebbe emerso che l’uomo ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo dello scooterone. Il mezzo è finito contro il cordolo della rotatoria riportando danni pesantissimi, mentre l’uomo è carambolato a terra, battendo la testa e il volto sull’asfalto.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto a sirene spiegate l’ambulanza del 118 insieme alle pattuglie della polizia locale bellariese. Le condizioni del 67enne sono apparse fin da subito molto gravi tanto che il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, ha ritenuto necessario il ricovo d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Qui il bellariese è giunto in condizioni molto serie a causa delle ferite e dei traumi riportati a seguito del contatto con l’asfalto. In ospedale, l’uomo è stato sottoposto ad un delicato e al momento si trova in coma farmacologico. Resta da capire quali possano essere le motivazioni che lo hanno portato a perdere il controllo dello scooter, rovinando a terra in quel modo.

Gli agenti della polizia locale di Bellaria Igea Marina stanno compiendo accertamenti approfonditi sulla dinamica dell’incidente grazie anche all’analisi delle telecamere della zona che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire l’accaduto con maggiore precisione.