Rimini, 15 febbraio 2022- Un volo di due metri dalla balconata della discoteca. E’ stato ricoverato d’urgenza in pronto soccorso il ragazzo di 17 anni che sabato scorso è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto all’interno del Jolly Disco di Novafeltria.

Un episodio su cui ora stanno cercando di fare luce i carabinieri, anche se al momento è stata l’esclusa l’ipotesi di un’aggressione ai danni del minorenne. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso l’equilibrio, cadendo accidentalmente dal soppalco che si affaccia sulla pista da ballo del locale.

Resta da capire se il giovanissimo abbia fatto tutto da solo o se sulla caduta possa aver influito qualche spinta, non volontaria, ricevuta da altre persone presenti nella discoteca. Sul posto è scattato immediatamente l’allarme e un’ambulanza del 118 si è precipitata in via Gioacchino Rossini. Il minore, nel precipitare dalla balcone, sarebbe finito contro dei divanetti, che in parte hanno contribuito ad attutire la caduta, risparmiandogli lesioni o ferite potenzialmente molto più gravi. Non ha perso i sensi ed è rimasto cosciente mentre gli operatori gli prestavano i primi soccorsi, medicandolo prima di caricarlo sull’ambulanza che aspettava nel parcheggio. In seguito è stato portato in codice giallo in ospedale, dove è stato ricoverato con un trauma cranico di lieve entità. Non è in pericolo di vita.

All’interno del locale sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Novafeltria, che hanno sentito i testimoni, in particolar modo gli amici del giovane, e si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica. Al momento non vi sono elementi che farebbero pensare ad una rissa finita male o comunque ad un episodio di aggressione ai danni del minore. Lo staff del Jolly Disco, contattato dal ‘Carlino’, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Il weekend appena trascorso ha poi visto i militari dell’Arma della Valmarecchia impegnati su altri fronti. I carabinieri hanno controllato 52 veicoli e identificato 117 persone, ispezionando anche 15 locali per accertare il rispetto delle normative anti-Covid. Non sono state riscontrate violazioni per quanto riguarda l’obbligo di Green pass e Green pass rafforzato o quello di indossare la mascherina. Due giovanissimi, pizzicati a Talamello e Villa Verucchio con della droga addosso, sono stati segnalati come assuntori alla prefettura.

Nella notte tra sabato e domenica una pattuglia dei carabinieri è intervenuta anche in piazza Vittorio Emanuele, a Novafeltria, dove qualcuno aveva segnalato la presenza di due ragazzi, visibilmente in preda ai fumi dell’alcol, che importunavano i passanti. Giunti sul posto, i militari hanno subito rintracciato i giovani che, completamente ubriachi, infastidivano le altre persone. Entrambi sono stati multati per ubriachezza molesta.

I controlli dei carabinieri della compagnia di Novafeltria, sull strade e nei locali pubblici della Valmarecchia, proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane.