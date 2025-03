Cade dal camion mentre scarica la merce

Stava scaricando della merce da un camion quando è caduto al suolo. Incidente sul lavoro ieri mattina in un negozio di alimentari di Faetano. Dai primi accertamenti della Polizia Civile, arrivata sul posto, il 33enne italiano, dipendente frontaliero, è volato a terra da un’altezza di 120 centimetri, per cause che ancora al vaglio delle forze dell’ordine sammarinesi, mentre stava svolgendo delle operazioni di carico e scarico merci dal pianale posteriore di un auto articolato con targa italiana.

Il lavoratore è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118 e la Centrale operativa interforse che ha inviato sul posto una squadra della sezione antincendio-infortuni sul lavoro della Polizia Civile. Trasportato in Pronto Soccorso, il 33enne è stato visitato dai medici dell’ospedale di Stato per essere poi dimesso con una prognosi iniziale di 20 giorni.

Sono ancora in corso, da parte degli agenti sammarinesi, insieme al Dipartimento prevenzione dell’Istituto per la sicurezza sociaale Unità operativa Sicurezza antinfortunistica sul lavoro, i rilievi e le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La Polizia Civile ha inoltre informato l’Ufficio del Lavoro (Upal) per segnalare lo svolgimento di attività lavorativa nella giornata di festa.

È di appena qualche mese fa fa il report della Polizia Civile sugli interventi eseguiti nel 2024 per infortuni sul lavoro a San Marino. Il posto di polizia dell’ospedale di Stato ha trattato lo scorso anno 483 fascicoli correlati ad infortuni avvenuti in luoghi di lavoro, con la redazione di 245 verbali di dichiarazioni in presenza trasmettendo gli esiti di ciascun fascicolo al Dipartimento Prevenzione dell’Iss.

Tra gli ultimi incidenti sul posto di lavoro, in ordine di tempo, si ricorda quello di due mesi fa, a fine gennaio quando un uomo di 58 anni , dipendente frontaliere di un esercizio commerciale al dettaglio di Dogana, si era ferito a un dito di una mano mentre stava eseguendo un’operazione di taglio. Anche in quel caso erano stati i colleghi a dargli i primi soccorso per poi allertare le forze dell’ordine. Ed erano stati loro ad accompagnare l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. Dove, dopo le prime visite dei medici, era stato operato e successivamente ricoverato con una prognosi iniziale di trenta giorni.