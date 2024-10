Cade dal letto nella notte e muore

C’è un velo di mistero che aleggia ancora sopra la morte di un’anziana riminese residente a Viserba in via Beltramini, deceduta ieri mattina intorno alle 9 al Pronto soccorso di Rimini dove era stata trasferita d’urgenza per una ferita che si sarebbe provocata cadendo dal letto nel sonno. È questa infatti la pista seguita dai carabinieri intervenuti sul posto che, coordinati dalla Procura nella persona del pm di turno Luca Bertuzzi, hanno compiuto accertamenti e verifiche nella casa dell’anziana per chiarire la dinamica dell’incidente domestico.

Questo infatti sarebbe accaduto a Brigitte Ardt, 85enne nata in Germania che da tempo viveva in città, nella sua casa di Viserba insieme alla figlia. È stata proprio la figlia a trovare per prima la madre distesa a terra ieri notte, quando intorno alle 2 sarebbe stata svegliata di soprassalto dal tonfo provocato dalla caduta della mamma dal letto e dai lamenti della stessa 85enne. Questo è quanto ha riferito nella propria versione la stessa figlia ai carabinieri, giunti sul posto dopo che per primi in via Beltramini erano intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere Brigitte Ardt.

L’anziana infatti dopo essere stata stabilizzata in stanza, ieri mattina era stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale ’Infermi’ in codice di massima gravità per la grave ferita che si sarebbe procurata alla testa. Purtroppo, intorno alle 9 però il trauma è risultato troppo grave e la 85enne di origini tedesche è spirata mentre si trovava in ospedale. Da qui sono stati necessari ulteriori approfondimenti nell’abitazione dove la donna sarebbe caduta dal letto. Per escludere – come sembra al momento – che invece vi sia un origine dolosa alla base della morte della 85enne.

Nella casa di Brigitte Ardt a Viserba però i carabinieri della stazione di Viserba e i colleghi del nucleo investigativo intervenuti sul posto non hanno riscontrato segni da trascinamento del corpo né segni di lotta tra la vittima e un ipotetico aggressore. Non risulta infatti ipotizzato reato per la morte dell’85enne anche se la Procura ha comunque disposto l’autopsia sul cadavere dell’anziana per stabilire con certezza le cause del decesso ed escludere definitivamente – o meno – il coinvolgimento di terze persone nella tragica morte della donna. Ad una prima ricognizione cadaverica, comunque, sembrerebbe che le ferite presentate dall’anziana siano compatibili appunto con una grave caduta dal letto, che potrebbe essere stata provocata da uno stato di malessere o un malore improvviso per l’85enne.