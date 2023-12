Cade dalla motoslitta al passo del Tonale

È stata un’escursione da incubo quella vissuta da una donna di 52 anni residente a Cattolica mentre si trovava al passo del Tonale in Val di Sole. La donna infatti è stata soccorsa nella notte tra martedì e ieri dal soccorso alpino del Trentino Alto Adige proprio nei pressi del passo, dove intorno alla mezzanotte si è concluso l’intervento notturno per salvare la cattolichina in seguito ad un incidente con la motoslitta.

La 52enne escurionista, in compagnia di altre persone, stava percorrendo una strada forestale quando è stata sbalzata dalla motoslitta. I compagni hanno proseguito fino a raggiungere una zona dove c’era campo per chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 22, poiché la donna, cosciente, non era più in grado di proseguire in autonomia per i possibili traumi riportati nell’incidente. La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione di Vermiglio che si è portata sul posto con il quad.

Considerata la dinamica dell’incidente e le basse temperature, è stato attivato anche l’elisoccorso che, supportato dai soccorritori via terra, è ruscito ad atterrare poco lontano e a sbarcare il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. La 52enne cattolichina, quindi, è stata stabilizzata, imbarellata, recuperata a bordo dell’elicottero e portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.