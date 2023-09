Cade dalle scale e muore. Chiesto maxi risarcimento

Cambia l’accusa a carico di due riminesi, padre e figlio (difesi dagli avvocati Luca Brugioni e Stefania Sabino), gestori di un pub di Torre Pedrera: da lesioni gravissime ad omicidio colposo. A sancire uno sviluppo di per sé inevitabile e scontato nei giorni scorsi è stato il gup del tribunale di Rimini nell’ambito dell’udienza preliminare per la morte di Stefano Alocchi, il corriere deceduto nel settembre del 2020 dopo cinque anni di agonia nella Rsa di Forlimpopoli dove era stato ricoverato a seguito di una brutta caduta dalle scale del pub, avvenuta mentre faceva una consegna. A seguito di quell’incidente sul lavoro, il povero Stefano era rimasto tetraplegico. Condannato per anni a una sorta di "non vita" in un letto di ospedale, alla fine si era spento all’età di 44 anni al termine di un calvario lunghissimo e dolorississimo per tutti i suoi familiari. Questi ultimi, attraverso il loro legale, l’avvocato Giuseppe Mazzini, hanno presentato una richiesta di risarcimento nei confronti dei gestori del locale e della ditta per cui il corriere prestava servizio all’epoca dei fatti. È stata ipotizzata in via preventiva una somma superiore a 3 milioni di euro. Lo stesso avvocato Mazzini si dice pronto a chiamare in causa sotto il profilo penale i proprietari dell’immobile: "I tecnici l’hanno confermato: quella scala non era norma ed era pericolosa" sostiene. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 12 dicembre prossimo a seguito della richiesta di autorizzare la citazione in giudizio della compagnia di assicurazione del locale.

Quando è caduto, Alocchi stava consegnando dei generi alimentari in un pub di Torre Pedrera. Carico di roba stava scendendo la scala che portava in cantina, nel seminterrato. I medici si erano subito resi conto della gravità delle sue condizioni: un devastante trauma cranico che lo condannava a essere quasi un vegetale. La Medicina del lavoro aveva concluso che la scala era messa decisamente male, i gradini erano uno diverso dall’altro e mancava anche il corrimano: il corriere non avrebbe dovuto portare la merce fin laggiù. Ma c’era andato, spezzando la sua vita nella frazione di un secondo. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, ed era arrivato in ospedale in stato di coma. Rimasto tetraplegico per le conseguenze devastanti dell’incidente sul lavoro, Stefano era stato accolto dalla struttura sanitaria ’Il Parco’. Con amore e senza mai rispamiarsi, il fratello e la madre si erano presi cura di lui, fino a quando nel settembre del 2020 l’ex corriere non aveva chiuso gli occhi per sempre.

Dal canto loro, i gestori del locale – già durante il primo processo per lesioni gravissime – si sono difesi sostenendo che a quella scala non avessero accesso estranei, ma soltanto loro e il fattorino non avrebbe dovuto trovarsi lì.

