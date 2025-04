Cade dallo scooter e viene investita. Donna ferita sulla Statale: è grave

Brutto incidente ieri mattina a Viserba, sulla Statale, non lontano dall’Italia in Miniatura. Due donne, a bordo dei rispettivi scooter, sono rimaste coinvolte in uno scontro, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’impatto ha avuto gravi: una delle due centaure è caduta violentemente a terra, perdendo il casco. Proprio in quel momento, un’auto è sopraggiunta sulla carreggiata e, nonostante i tentativi di frenata, non è riuscita a evitare l’investimento della donna. Le condizioni della ferita sono apparse immediatamente gravissime.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno richiesto il supporto dell’eliambulanza, che ha trasportato la donna all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità della Statale Adriatica, con il traffico che è rimasto congestionato a lungo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione.