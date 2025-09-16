Cade il muro della stazione. Apre il nuovo sottopasso. Bus elettrici sulla linea 4 . In città 200 km di ciclabili

Bus elettrici formato maxi, lunghi 12 metri, per la linea 4. E 718 dipendenti comunali e di aziende private che scelgono la bici per recarsi al lavoro. Oggi parte la Settimana europea della mobilità sostenibile e per Palazzo Garampi è l’occasione per inaugurare il nuovo sottopasso alla stazione. E – anche – per fare il punto sulla mobilità e su come stanno cambiando le abitudini dei riminesi nello spostarsi in città.

PISTE CICLABILI

La rete delle ciclabili a Rimini aumenta costantemente: è arrivata a 194 chilometri. Ben 142 chilometri sono sul percorsi bidirezionali. Le ultime opere significative sono quelle a ridosso della Statale 16, che hanno ‘ricucito’ la zona a monte della statale con quella a mare

BIKE TO WORK

Il progetto incentiva l’uso della bicicletta tra dipendenti pubblici e di aziende private. Partito a marzo ha coinvolto, oltre al Comune, Anthea, Ausl Romagna, Ieg, Start Romagna, Novomatic, Fortech e la cooperativa sociale La Formica. I 718 lavoratori hanno già percorso complessivamente 93.744,5 chilometri attraverso 25.556 viaggi in bici. Per incentivarli è previsto un rimborso fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 50 euro mensili per ciascun lavoratore.

BUS ELETTRICI

SULLA LINEA 4

Sulla linea 4 ha debuttato, per la prima volta, un bus elettrico lungo 12 metri. Può trasportare fino a 90 persone. L’obiettivo è arrivare alla completa elettrificazione della linea, che parte da San Mauro Mare e arriva a Rimini attraverso un tracciato di 21 chilometri percorsi. La linea è stata introdotta nel 1962.

SHUTTLEMARE

Con circa 50mila passeggeri, si è conclusa domenica la quinta stagione della navetta gratuita Shuttlemare, effettuato da Start Romagna per conto del Comune, che porta riminesi (e non solo) al mare in bus da varie zone della città e dei parcheggi scambiatori.

CADE IL MURO

DELLA STAZIONE

In settimana verrà inaugurato il nuovo padiglione di ingresso lato mare della stazione centrale di Rimini e Il prolungamento del sottopasso pedonale. Cade così il ’muro’ della stazione che separava il centro dal mare. L’intervento strategico è frutto della collaborazione tra Comune e Rfi. Il nuovo sottopasso è lungo 50 metri "rappresenta un collegamento strategico per una città sempre più accessibile – osserva l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – e dove spostarsi in modo sostenibile diventa sempre più semplice".