Cade il muro della stazione. Ecco il nuovo maxi tunnel che collega centro e mare: "Opera storica per la città"

Il battesimo è arrivato con alcuni mesi di ritardo. Ci sono voluti – quasi – 4 anni di lavori e un investimento di 8 milioni di euro, ma da ieri finalmente è aperto il nuovo tunnel della stazione ferroviaria, che collega direttamente il centro storico alla zona mare. Un’opera imponente. Uno degli interventi più attesi di questi anni, frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Rfi (Rete ferrovie italiane, che ha realizzato i lavori. Lavori cominciati nel 2021. Poi, nel gennaio 2022, quel simbolico colpo di piccone inferto dal sindaco Jamil Sadegholvaad al muro che separava la stazione dalla zona mare. "Il nuovo sottopasso ha abbattutto quel muro e ha ricucito la frattura tra il centro storico e il mare", dice Sadgholvaad. Che ieri mattina, prima dell’apertura ufficiale del sottopasso, ha tagliato il nastro insieme all’assessore regionale alla mobilità Irene Priolo e a Sandra Serra, responsabile ingegneria Bologna per Rfi.

Da ieri il tunnel, proseguimento del sottopassaggio della stazione che porta ai binari, è aperto a tutti. Il tunnel sbuca in piazzale Carso, nel nuovo padiglione che diventa così "un nuovo accesso al mare dalla stazione". Rfi ha speso 8 milioni per sottopasso e padiglione, il Comune 250mila per riqualificare piazzale Carso: dal parco – dove sono stati piantumati altri alberi – al resto della zona, mettendo parcheggi per la sosta breve di 15 minuti, posti auto riservati ai taxi e telecamere. Manca ancora qualcosina, specie nella cartellonistica. Come nota anche Raimondo Elli, segretario comunale di Forza Italia, "andrebbe indicata bene, con qualche cartello, la direzione per Marina centro per chi arriva dai binari. Invece c’è soltanto l’indicazione di via Monfalcone. Anche il parco di piazzale Carso va completato". Alcuni cittadini presenti ieri al taglio del nastro fanno notare che "sono assenti le indicazioni per i disabili". Questioni che saranno risolte, con il tempo.

Intanto il nuovo tunnel è realtà. Con alcuni mesi di ritardo rispetto al previsto, "ma siamo riusciti a fare i lavori – osserva Serra di Rfi – senza mai interrompere il traffico ferroviario. E oggi ci ritroviamo un’opera importante, per Rimini, dove passano tantissimi treni e passeggeri". Il padiglione in piazzale Carso è realizzato con design moderno, in acciaio e vetro, in continuità coi lavori che hanno riqualificato piazza Cesare Battisti. Un’ampia finestra convoglia la luce naturale verso il sottopasso, collegato all’atrio da una rampa dolce e due scale. Il nuovo tunnel, lungo 60 metri, "è il prolungamento del sottopasso che porta ai binari e garantisce un comodo e veloce collegamento pedonale fra il centro storico e il mare". Ma "non ci fermiamo qui – ricorda l’assessore regionale Priolo – Stiamo già progettando con Rfi e Comune il prossimo intervento in stazione: la riqualificazione dell’atrio centrale e della restante parte del sottopasso, con la realizzazione di 2 nuovi ascensori e 2 nuove scale mobili" (al posto dell’attuale montascale). Un intervento "da 3,6 milioni di euro, necessario per una stazione importante come Rimini. Che è attraversata – in media – da 170 treni al giorno. E che arriva a superare i 9mila passeggeri al giorno, durante le giornate di maggiore afflusso in estate".