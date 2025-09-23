Cade il muro della stazione di Rimini: ecco il nuovo sottopasso che collega il centro al mare

Rimini, 23 settembre 2025 – Ci sono voluti – quasi – 4 anni di lavori e 8 milioni di euro. Ma finalmente il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria, che collega direttamente il centro storico alla zona mare, è diventato realtà.

E’ uno degli interventi più attesi di questi anni, frutto dell’accordo tra Comune, Regione e Rfi, che ha ha realizzato i lavori.

L’opera è stata inaugurata stamattina. Manca ancora qualcosina (soprattutto nella cartellonistica), ma il tunnel da oggi è aperto al pubblico. Si tratta di un sottopassaggio pedonale passante, ottenuto dal prolungamento del tunnel centrale di accesso alle banchine di arrivo e partenza dei treni.

Un’opera “storica, che fa cadere il muro della stazione tra il centro e la zona mare”, osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad. Il cantiere ha accumulato qualche mese di ritardo, “ma siamo riusciti a fare i lavori senza mai interrompere il traffico ferroviario”, osserva Sandra Serra, responsabile ingegneria Bologna di Rfi.

Il nuovo accesso dalla stazione al mare

Il nuovo tunnel, lungo 60 metri, sbuca nel nuovo padiglione di accesso in piazzale Carso. In pratica, i turisti che scendono dal treno potranno andare al mare passando direttamente dal nuovo tunnel. Che sarà percorso, c’è da scommetterlo, anche da tanti riminesi.

I lavori hanno portato anche alla riqualificazione completa di piazzale Carso, dove sono stati ricavati anche parcheggi kiss & ride. Il tunnel sarà aperto tutti i giorni dalle 5 a mezzanotte.

E dopo il taglio del nastro, “non ci fermiamo qui – ricorda l’assessore regionale alla mobilità Irene Priolo – Si sta già progettando con Comune e Rfi un nuovo intervento per la stazione di Rimini da 3 milioni”, che prevede la realizzazione di ascensori e scale mobili per l’accesso diretto al sottopassaggio.