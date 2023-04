Cade il ’muro’ di viale Bellini: "Il nuovo sottopasso decongestionerà il traffico della zona porto"

Ha aperto il sottopasso carrabile di viale Bellini, in zona porto. "Si tratta di un intervento realizzato già da diversi anni – ricorda l’assessore Simone Imola – Questa amministrazione ha deciso rendere finalmente fruibile il sottopasso, nella convinzione che potrà essere utile per alleggerire il traffico della zona centrale". I new jersey sono stati rimossi e ieri verso mezzogiorno le auto hanno potuto percorrere finalmente il sottopasso, bloccato da anni. ’Aprendo’ viale Bellini con questo sfondamento che porta le auto in viale Rimini a monte della ferrovia, in municipio contano di avere un’arma in più per decongestionare l’area centrale dal traffico, dirottando i flussi ed evitando gli ingorghi soprattutto nei weekend e durante i ponti di primavera. "Il sottopasso, che abbiamo messo a norma con la cartellonistica orizzontale e verticale, consentirà di scaricare soprattutto viale Parini e le due rotatorie a monte e a mare del porto canale". Ad inaugurare il passaggio era presente la sindaca Daniela Angelini con gli assessori Imola e Chistian Andruccioli.

Per il ponte pasquale c’è un’altra novità in arrivo. A partire dalla mattina di sabato e fino alla sera di lunedì tutto viale Dante resterà chiuso al traffico. "La proposta di non fare transitare le auto in viale Dante in occasione di questo lungo ponte festivo - spiega la sindaca - ha trovato il favore della grande maggioranza degli operatori che abbiamo coinvolto nella scelta per il tramite di comitati e associazioni di categoria".