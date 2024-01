Cade in bici sul fittone ll prestigiatore ferito: non lavoro, faccio causa

Avere il braccio sinistro fuori uso può essere un bel problema. Specialmente se il tuo lavoro è salire sul palco per esibirti in trucchi di magia con carte, monete, fazzoletti e altri oggetti. Per questo motivo Matteo Cucchi, 46 anni, prestigiatore di professione, è pronto a chiedere un cospicuo risarcimento per l’incidente avvenuto il primo gennaio sul lungomare di Rimini, quando in sella a una bicicletta è andato a sbattere contro un fittone "che sporgeva da terra per circa dieci centimetri". Cucchi, specializzato in numeri di manipolazione, si trova ora con il gomito rotto e la prospettiva di un lungo periodo di riabilitazione davanti a sé. Un infortunio che lo ha costretto a prendersi una pausa dal lavoro. "Purtroppo – racconta Cucchi –, ho dovuto rinunciare a diversi spettacoli già programmati e ai relativi compensi, che per me sono una fonte di reddito. L’illusionismo è la mia passione fin da quando ero bambino e ogni mese ho tantissime richieste per compleanni, cresime, comunioni, convention e matrimoni. Da quando ho il gomito fratturato, tuttavia, non posso fare praticamente nulla, nemmeno allenarmi. Ci vorrà tempo prima di tornare". Insieme al suo legale di fiducia, l’avvocato Cristiano Basile, il 46enne ha presentato ai carabinieri una querela ipotizzando il reato di lesioni colpose. Agli inquirenti il compito di esaminare la questione e di valutare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale. "Il fatto – racconta Cucchi – è successo il primo gennaio, attorno le 16, sul nuovo lungomare di Rimini, all’altezza del bagno 28. Io e la mia fidanzata stavamo facendo un giro sui nostri velocipedi Bromton, delle piccole biciclette pieghevoli. Procedevamo nella corsia ciclabile riservata, in direzione di Ravenna". Tutto è avvenuto in una frazione di secondi. Cucchi si è accorto troppo tardi di quel "fittone retrattile posto al centro della carreggiata". L’impatto lo ha fatto volare dal sellino, scaraventandolo a terra, sull’asfalto. In seguito il 46enne è stato accompagnato in pronto soccorso per ricevere le cure del caso. I medici gli hanno riscontrato una frattura del capitello radiale sinistro. Secondo il prestigiatore, dalle "foto scattate nell’immediatezza del fatto e il giorno successivo" si evincerebbe "che il fittone sporgeva da terra per un’altezza di circa 10 centimetri", rappresentando a tutti gli effetti "un pericolo" per la sicurezza dei ciclisti. Inoltre, aggiunge l’autore della querela, "non vi era alcuna segnalazione o elemento di sorta dal quale poter presumere l’esistenza del pericolo, essendo il fittone cilindrico del tutto invisibile nel suo non perfetto inserimento al suolo". Una presenza, dunque, "del tutto imprevista e imprevedibile". "Credo mi ci vorrà ancora parecchio prima di tornare a calcare le scene – conclude Cucchi –. Ho appena tolto il tutore e sto cercando di fare dell’esercizio per riabituare la mano ai numeri di magia".