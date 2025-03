Cade in bicicletta: paura per un 14enne

Tanta paura a Verucchio, ieri pomeriggio, per un ciclista 14enne caduto nella zona del Ventoso mentre pedalava con i compagni. Il ragazzino, un lituano che corre per una squadra giovanile di ciclismo, era insieme al gruppo quando ha perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente. Lì per lì l’incidente pareva piuttosto serio, tant’è che il 118 ha inviato sul posto anche l’elicottero. Per fortuna le condizioni del ragazzo poi si sono rivelate non così gravi. Il 14enne, ricoverato a Cesena, ha riportato la frattura a una spalla e altre lesioni.