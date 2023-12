Cade in mountain bike, ciclista al ‘Bufalini’

L’hanno trasportato d’urgenza con l’eliambulanza. Si tratta di un ciclista caduto in sella a una mountain bike nella zona di Santa Maria in Cerreto, frazione di Rimini. A chiamare i soccorsi, intorno alle 14, è stato un altro ciclista che ha notato un uomo a terra, caduto probabilmnente dopo aver perso il controllo della bici. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha immobilizzato il ciclista e poi lo ha caricato sull’elisoccorso, nel frattempo atterrato in un campo vicino, per essere trasferito d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi accertamenti le condizioni del ferito non sarebbero gravi.