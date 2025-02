Cade in strada: denuncia il Comune. Indagano il funzionario sbagliato. Dipendente assolto dopo 5 anni

Ha rischiato di finire a processo, anche se lui non c’entrava nulla. Una disavventura andata avanti per diversi anni, quella capitata a un dipendente del Comune di Rimini, indagato per lesioni colpose dopo la denuncia presentata da una donna caduta rovinosamente a terra per colpa di una buca. L’incidente è accaduto nel 2020, nella la zona di Rimini sud. La donna si era fatta male seriamente a un piede mentre camminava, inciampando in una buca. Diversi mesi dopo l’incidente, deciso di denunciare anche penalmente il Comune. Secondo la sua versione, non sarebbe caduta se l’amministrazione avesse provveduto alla manutenzione della strada.

La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e la polizia giudiziaria si è presentata così negli uffici comunali del settore dei lavori pubblici, per identificare i dipendenti deputati alla manutenzione delle strade. Ma per un errore, è stato identificato un funzionario impiegato che non c’entrava nulla con la vicenda e che, soprattutto, non lavorava ancora per il Comune quando l’incidente è avvenuto. Il funzionario è finito con sua grande sorpresa sul registro degli indagati, ed è stato costretto a nominare un avvocato per difendersi nel procedimento.

Molti mesi dopo, senza più sviluppi significativi nelle indagini, il fascicolo arriva sul tavolo del magistrato che si occupa del caso. Ed è proprio il magistrato ad accorgersi che quel funzionario del Comune non aveva niente a che fare con l’incidente capitato alla donna e ne chiede l’archiviazione. Si arriva così alla recente decisione del giudice che – su richiesta della Procura – archivia il caso e ’scagiona’ il malcapitato lavoratore del Comune a quasi 5 anni dall’incidente. Ma il dipendente, nel frattempo, ha dovuto pagare di tasca propria le spese per l’avvocato che aveva nominato per difendersi. L’archiviazione disposta dal giudice ha messo fine al pasticcio e, alcuni giorni fa, il Comune ha deliberato il rimborso di tutte le spese legali sostenute dal funzionario. Che si è visto restituire 1.019 euro, l’intera somma spesa per il procedimento. La battaglia legale della donna per ottenere il risarcimento danni andrà avanti, ma l’indagine penale si è conclusa con l’archiviazione.

Manuel Spadazzi