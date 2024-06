Cade l’ultimo ’muro’ sulla Statale. Il sottopasso aprirà a fine estate

È una delle opere più attese della viabilità riminese, insieme alla nuova maxi rotatoria tra la Statale 16 e la Superstrada di San Marino. È il nuovo sottopasso carrabile che collegherà via Euterpe con via della Repubblica. Sono iniziati in questi giorni i lavori di scavo (lato Ravenna) per realizzare il nuovo tunnel. Nelle prossime settimane saranno ultimate le opere propedeutiche sul lato mare, che consentiranno così la prosecuzione degli scavi anche sull’altro fronte. L’obiettivo è accelerare i lavori per consentire, già alla fine di quest’estate, l’apertura del nuovo sottopasso tra vie Euterpe e via della Repubblica almeno a una corsia. Tutte le lavorazioni, in questo momento, sono concentrate su via Euterpe, dove saranno completate in questi mesi le fognature e gli impianti.

Si tratta senza dubbio dell’intervento più importante per la nuova viabilità sulla Statale 16, insieme alla nuova rotatoria. Un’opera che è composta da 250 metri di rampe e dal sottopasso lungo 31 metri circa. Il cantiere rientra nel piano dei lavori di Autostrade (per un investimento di circa 7 milioni di euro) per eliminare i ’buchi neri ’ della Statale. Lavori che hanno imposto, dall’estate scorsa, la chiusura di via Euterpe, che sta creando tanti disagi al traffico.

Oltre al cantiere del tunnel, proseguono parallelamente anche i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale e dei tre sottopassi che consentiranno l’attraversamento in sicurezza (a piedi e in bici) della rotonda sulla Statale e di via Euterpe. Un’opera attesa da anni da chi abita a monte della Statale 16. La nuova pista sarà collegata al percorso ciclopedonale già presente all’interno del parco Giovanni Paolo II (il parco della Cava). Per quanto riguarda la situazione del cantiere della nuova ciclopedonale, sono quasi in fase di conclusione le mura della parte del sottopasso tra la nuova rotatoria e il lato monte di via Euterpe, dov’è previsto il collegamento con chi proviene dal Garden. Parallelamente si è concluso già il cantiere del nuovo collettore idraulico del torrente Ausa, con tracciato parallelo alla stessa ciclabile.

Infine, il capitolo della nuova rotatoria tra la Statale 16 e la Superstrada di San Marino. Si sono conclusi nelle scorse settimane i conclusi i tavoli tecnici fra Comune, Anas e Aspi per portare avanti l’iter di variazione progettuale degli ingressi nella rotatoria. Una variazione che è stata voluta per rendere permanenti gli accessi a due corsie, non previsti nella configurazione iniziale della maxi rotatoria. I lavori relativi a questa fase del cantiere prenderanno il via appena verrà concluso l’iter progettuale. Che – così sperano a Palazzo Garampi – dovrebbe terminare a breve.