Cade dal marciapiede e muore: i parenti fanno causa al Comune

Rimini, 15 maggio 2025 – A distanza di nove anni dalla drammatica caduta costata la vita ad un uomo, i parenti hanno deciso di portare in tribunale il Comune di Rimini. Con una delibera approvata il 13 maggio scorso, la giunta ha deciso di costituirsi in giudizio nel procedimento promosso dai famigliari della vittima, che hanno presentato un ricorso per accertamento tecnico preventivo . Il fatto risale al 24 gennaio del 2016, quando l’uomo, uscendo da un ristorante nella zona di via della Repubblica, sarebbe rovinato a terra cadendo dal marciapiede, mentre percorreva il passaggio delimitato dalle fioriere esterne al locale. L’impatto gli provocò delle lesioni, da cui non si sarebbe più ripreso. Il decesso sopraggiunse poco più di un anno dopo, il 14 febbraio 2017.

I figli della vittima – assistiti da legale e agendo sia in proprio che per conto della madre, nel frattempo deceduta – hanno avviato una procedura con l’obiettivo di ottenere la nomina di un consulente tecnico d’ufficio. Il ricorso è rivolto contro il Comune di Rimini e contro la società che gestisce il ristorante, e mira ad accertare eventuali responsabilità connesse alla conformazione dell’area esterna al locale e alla collocazione degli arredi urbani. Dal canto suo, l’amministrazione comunale ha deliberato di resistere in giudizio, affidando la propria difesa legale all’avvocato Francesco Napolitano del foro di Napoli, incaricato dalla compagnia assicurativa. La giunta ha ritenuto urgente resistere in giudizio per tutelare le ragioni del Comune.

Non è il primo caso che vede l’amministrazione comunale di Rimini portata alla sbarra per infortuni, in alcuni casi anche gravi o conseguenze mortali, avvenuti su suolo pubblico o in corrispondenza di arredi urbani. è il caso, ad esempio, di Attilio Gambetti, il pensionato di 78 anni originario di Reggio Emilia caduto rovinosamente in piazza Malatesta nel settembre 2021 e deceduto in ospedale dopo una lunga agonia. Nel dicembre dello scorso anno, i parenti della vittima hanno raggiunto un accordo con il Comune che prevede un risarcimento complessivo di 530mila euro ( di cui 10mila provenienti dal bilancio comunale e 520mila dalla società multiservizi Anthea, partecipata che si occupa di lavori pubblici).