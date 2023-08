Cade mentre gioca in spiaggia, paura per bimbo di 10 anni

Momenti di paura sabato sera a Viserba per un bambino. Erano da poco passate le 19,15 quando il piccolo è caduto e si è fatto male mentre giocava in spiaggia allo stabilimento Play Tamarindo a Viserba. In quel momento non c’era più nessuno del personale di spiaggia, visto che i clienti erano già andati via tutti.

Immediati i soccorsi del 118, che ha fatto intervenire sul posto anche l’eliambulanza, atterrata pochi minuti dopo in un parco nelle vicinanze del supermercato Conad. Sono stati momenti di panico. L’arrivo dell’elicottero ha richiamato l’attenzione di tante persone, e la notizia dell’incidente in spiaggia si è sparsa velocemente a Viserba. Dopo le prime cure ricevute sul posto il bambino, che ha una decina d’anni e (da quanto si è capito) si trova qui in vacanza con i genitori, è stato portato in elicottero all’ospedale di ‘Bufalini’ di Cesena. Ha rimediato vari traumi e fratture, ma non è in gravi condizioni.

Terminati tutti gli accertamenti, dopo le cure ricevute in ospedale il bambino è stato dimesso. Per lui tanta paura per quanto è accaduto, ma senza gravi conseguenze.