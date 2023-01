Cade nella botola dello yacht: operaio ferito

Doveva essere un giorno di lavoro come tanti altri, quello di un operaio di 58 anni che ieri, attorno a mezzogiorno e mezza, si trovava nel cantiere nautico del Gruppo Ferretti, lui che comunque non è dipendente della multinazionale nel settore della cantieristica navale, bensì di una ditta esterna. Qui il 58enne stava svolgendo un intervento di manutenzione a bordo di una delle imbarcazioni ormeggiate, quando però qualcosa è andato storto. L’uomo, che si trovava al piano superiore dello yacht interessato dalla manutenzione, è scivolato all’improvviso e rovinato cadendo in una botola del diporto da un’altezza di circa due metri e mezzo.

Una caduta che ha subito fatto temere il peggio ai colleghi dell’uomo, dai quali è scattata subito l’allarme verso i sanitari del 118. Sul posto sono dunque immediatamente accorsi i sanitari, insieme al personale della medicina del lavoro e i carabinieri di Cattolica. Tuttavia il 58enne cadendo è finito all’interno di una botola difficile da raggiungere per i sanitari. Così, alle 12.42, è stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra di Cattolica, assieme anche a quattro unità speleo alpino fluviali (Saf). Solo così infatti è stato possibile estrarre il 58enne dal vano dello yacht dentro a cui era finito, attraverso un piccolo oblò dell’imbarcazione.

Successivamente all’evacuazione, il ferito è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato all’ospedale Infermi di Rimini in codice di media gravità in seguito alle ferite riportate dopo la rovinosa caduta dal piano superiore del diporto. Una tragedia sfiorata insomma, su cui ora la medicina del lavoro dovrà fare chiarezza per determinare precisamente la dinamica dell’incidente, capire se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro oppure chiarire si sia trattato di un incidente. L’uomo non sarebbe però in pericolo di vita e la caduta perciò da due metri e mezzo di altezza gli avrebbe provocato ferite dunque non fatali.

f.z.