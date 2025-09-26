Cade per colpa della buca. Ragazza disabile fa causa e chiede i danni al Comune

La caduta rovinosa in strada. La corsa in ospedale. Per fortuna la ragazza rimasta ferita nell’incidente, una 17enne disabile in sedia a rotelle, ha riportato soltanto alcune lievi ferite e qualche contusione. Ma la famiglia della giovane ha deciso di fare causa al Comune e chiedere un risarcimetno danni, perché l’incidente "è stato causato da una buca in strada". L’episodio è avvenuto il 17 luglio del 2024, in via Vannucci. Quel giorno un famigliare stava riaccompagnando a piedi la 17enne a casa quando "la sedia a rotelle è rimasta bloccata con le ruote in una buca" facendo cadere così la ragazza. Sono stati momenti di grande paura per la giovane e i suoi genitori. Per fortuna le condizioni della 17enne, dopo i primi accertamenti in ospedale, si sono rivelate meno gravi di quanto sembrava inizialmente. Una volta passata la paura, i genitori della ragazza hanno deciso di fare causa al Comune, convinti che lei non sarebbe mai caduta se non ci fosse stata quella buca in via Vannucci. Attraverso il loro avvocato hanno presentato ricorso al giudice di pace e chiesto un risarcimento di circa 5mila euro, per le ferite riportate dalla ragazza e i danni subiti (nella caduta le si erano rotti gli occhiali). L’amministrazione ha deciso di opporsi al ricorso, ritenendo che l’incidente in via Vannucci non sia stato causato dalla cattiva manutenzione. E adesso sarà il giudice di pace a decidere.

Di ricorsi del genere, ne arrivano ogni anno a decine a Palazzo Garampi. Molte richieste di risarcimento riguardano proprio cadute e incidenti provocati da buche e dissesti. E solo nell’ultimo anno sono state quasi 50 le cause di questo tipo contro il Comune. Cause civili, ma che a volte sfociano anche nel penale. È tuttora in corso il processo contro uno dei responsabili della manutenzione stradale, finito nei guai dopo che una donna è caduta in via Garibaldi, riportando la frattura scomposta dell’omero e altre ferite. L’incidente è avvenuto nel 2021, e il tecnico è imputato per lesioni colpose. Al Comune la donna – assistita dall’avvocato Alessandro Buzzoni – chiede un risarcimento danni di circa 50mila euro.

Manuel Spadazzi