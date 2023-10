Caduta in bici, 67enne in gravi condizioni

Una vacanza che si è trasforma in un incubo. È ancora in gravissime condizioni la donna di 67 anni di Santarcangelo, ricoverata da lunedì all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduta in bicicletta. La dinamica dell’incidente, avvenuto in Val di Ledro, è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari. Le condizioni della 67enne, trasportata in elicottero al nosocomio, sono apparse fin da subito molto gravi. È in prognosi riservata, per le lesioni e i traumi riportati. Ha riportato anche una frattura alla clavicola e anche una ferita all’occhio, ma a preoccupare è soprattutto il trauma cranico subito nell’impatto.

La donna era in vacanza sul lago di Garda con il marito. Entrambi sono molto conosciuti a Santarcangelo. Erano partiti il giorno prima, domenica, insieme a un gruppo di amici, per una vacanza in moto sul lago di Garda. Lunedì mattina, approfittando della bella giornata di sole, hanno affittato delle bici per fare un giro ed esplorare la zona. Da quanto trapela, la 67enne, che viaggiava su una bici elettrica, è caduta da sola in un tratto in discesa. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata provocata da una buca o da qualche altro ostacolo. La dinamica è tuttora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto. Quello che è certo è che la donna indossava il caschetto di protezione, ma l’impatto è stato violentissimo e nella caduta ha perso conoscenza.

I familiari e gli amici della coppia sono in costante contatto con il marito della 67enne, che da lunedì è al suo fianco all’ospedale di Trento. Sono ore di angoscia per loro. "Sappiamo che le sue condizioni sono stazionarie – dicono alcuni degli amici della coppia – Speriamo di ricevere buone notizie da un momento all’altro". La notizia dell’incidente si è sparsa velocemente a Santarcangelo, anche perché la coppia è molto nota in città. Il marito è un appassionato ciclista, fa parte del gruppo amatoriale Santarcangelo bike presieduto da Filiberto Baccolini (che è anche presidente della Pro Loco). Sia lui che la moglie sono molto attivi in città, impegnati anche in campo sociale e sportivo, nonché nelle iniziative organizzate dalla Pro Loco e da altre associazioni.