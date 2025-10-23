Caduto dal lucernario, aperta un’inchiesta

Resta sospeso nel giallo quanto accaduto lunedì mattina dalle parti della zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove Claudio Reggiani, 64enne residente nel pesarese, ha perso la vita dopo una caduta di circa 8 metri dal tetto di un capannone della Tecno Mec di via Tavollo. Reggiani, deceduto sul colpo dopo che avrebbe ceduto un lucernario sotto i suoi piedi, non è ancora chiaro perché si trovasse su quel tetto lunedì mattina. Lui che abitava a Pesaro e non risultava dipendente della ditta marignanese.

Per questo la procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per fare piena luce su quello che è partito per essere un incidente sul lavoro, ma che non ha ancora del tutto esaurito di offrire i propri contorni agli investigatori che, ora, sono all’opera per vederci chiaro. In campo ci sono sia medicina del lavoro dell’Ausl che carabinieri della compagnia di Riccione, senza escludere alcuna ipotesi. Sembra infatti che, a parte la possibilità per cui Reggiani abbia compiuto un gesto volontario – circostanza sempre esclusa –, ogni eventualità tiene banco per sbrogliare la matassa dell’incidente di via Tavollo. Ammesso e non concesso che di incidente si tratti. Stando a quanto trapela non è per ora stata esclusa – seppure più remota – nemmeno la possibilità che sul tetto dell’azienda ci possa essere stata una lite o qualcosa per cui Claudio Reggiani potrebbe anche essere stato spinto o che il lucernario sia crollato a seguito di una colluttazione.

Siamo nel pieno campo delle ipotesi mentre le bocche sono cucite riguardo agli accertamenti in corso, ma che sicuramente sono tesi a capire due aspetti fondamentali nella vicenda. Anzitutto perché lunedì Claudio Reggiani fosse salito sul tetto dell’azienda di San Giovanni in Marignano. A che titolo? Dal momento che l’iniziale ricostruzione per cui stesse portando da mangiare agli operai non è stata ancora consolidata e, perché, oltre a non risultare un addetto dell’impresa, Claudio Reggiani era residente a Pesaro. E poi, tra gli interrogativi resta con chi Claudio si sia incontrato sul tetto. Un amico o un parente? Le prime risposte alle svariate domande ancora aperte potrebbero arrivare una volta giunti i risultati dell’autopsia sul corpo di Reggiani, già disposta dalla procura sul 64enne.