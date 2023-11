Caem assume mulettista e autista qualificati

L’azienda Caem Sviluppo sta selezionando due figure per la propria sede di Rimini. Per il ruolo di magazziniere e mulettista, serve una persona con patentino per carrello elevatore e pala caricatrice, con capacità di organizzare al meglio le proprie mansioni ottimizzando tempi e consumi. Le sue mansioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno: movimentazione materiale all’interno del magazzino, ricevimento e controllo merci, esecuzione controlli inventariali periodici, mantenimento ordine e pulizia del magazzino e dei piazzali. Si cerca anche un autista e magazziniere con patente C, Cqc e carta tachigrafica, patentino carrello elevatore e gru su camion. Oltre che delle mansioni riferite al ruolo di magazziniere, il candidato si dovrà occupare del trasporto di materiale per la consegna a clienti o in cantieri, della movimentazione merci, di ritiri e consegne di materiale presso clienti e fornitori. Annunci di lavoro rivolti ad ambosessi. Candidature sul portale ‘Lavoro per te’.