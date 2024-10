Caffè di Stato, il segretario assicura:: "A breve l’eliminazione dei prezzi imposti"

"Già intrapreso un percorso sulla liberalizzazione". Lo assicura alla tv di Stato il segretario di Stato all’Industria, Rossano Fabbri. In prima linea c’è ancora la questione del ’listino caffetteria’, quell’ordinanza che impone a bar, ristoranti e hotel di adottare tutti, indistintamente, gli stessi prezzi per caffè, cappuccini e acqua. Serviti al banco e al tavolo. "Con il decreto sul consumo – spiega il Segretario – dello scorso 24 agosto (in attesa di ratifica, ndr), la commissione prezzi viene abolita e alcune sue funzioni verranno demandate a una autority. Quindi è già stato intrapreso un percorso sulla liberalizzazione che si chiuderà a breve con l’eliminazione di prezzi imposti dall’attuale listino caffetteria". Restano in attesa, quindi, l’Usot, l’Unione sammarinese operatori del turismo che nei giorni scorsi era tornata a sollevare la questione. "L’imposizione di prezzi a bar e ristoranti – avevano detto dall’associazione di categoria – è anacronistica e oggi anche estremamente dannosa. Della Commissione prezzi da anni chiediamo l’abolizione. Impone a bar e ristoranti il purtroppo infausto ‘listino caffetteria’. L’imposizione di prezzi da parte del ‘pubblico’, senza prestare la dovuta attenzione alle dinamiche dei prezzi delle materie prime, caffè in primis, rende antieconomico per bar e ristoranti servire il caffè e tutte le preparazioni a esso collegate e in generale tutti gli altri prodotti che hanno un prezzo imposto".